«Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»: Дорога школьников к святыням Киева и Почаева

Первую группу детей из «красной зоны» линии соприкосновения на Донбассе, которая прибыла на столичный Южный железнодорожный вокзал в канун Рождества, встречали инициатор акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, рок-музыкант и общественный деятель Олег Карамазов, клирик собора в честь великомученика Георгия Победоносца протоиерей Иван Хорошковатый и сотрудники Центра информации УПЦ. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, дети и их учителя в предвкушении интересных событий, спешили быстрее покинуть перрон и окунуться в атмосферу Рождественской столицы.



Центр информации УПЦ последовал за ними. Клирик собора УПЦ в честь великомученика Георгия Победоносца протоиерей Иван Хорошковатый отметил особую ценность искренней детской молитвы за мир в Украине.

«Детская молитва, которая в эти дни возносится в эти дни, по-особому услышана Богом. Господь в эти дни, которые наполнены детской радостью, по-особому слышит их просьбы о том, чего они хотят больше всего — о мире. Мы всегда стараемся молиться о мире в нашей стране. Горячие детские просьбы и их молитва перед почаевскими святынями, которые они посетят — в этом есть некая синергия, общность, смысл для всех нас», — подчеркнул священник.

Протоиерей Иван Хорошковатый сам родом из Донбасса.

«Бог есть мир. В сердцах должен быть мир. Те, кто разобщают людей, сеют разделения, выступая под разными политическими лозунгами, не понимают, зачем Украине необходим мир, потому что его нет в их сердцах и душах. Если бы он был, все было бы по-другому. Тогда они бы прислушивались к другим людям, они бы по-настоящему любили их», — считает отец Иван.

Сергей Сивохо и Олег Карамазов отвезли группу в Дворец спорта, где дети посмотрели яркое ледовое шоу Disney On Ice, после чего в тот же день отправились в Почаев, где их встретила братия монастыря.

«В Почаевской лавре ребята проведут рождественские праздники, будут экскурсии по краю, колядки, общение со сверстниками», — отметил Олег Карамазов.

Вторая группа прибыла в Киве в день Рождества Христова. Советника секретаря РНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо, который также родом из Донецка, радостно, называя земляком, приветствовали учителя, сопровождаюшие детей.

Сергей Сивоха отметил, что уже «выросло целое поколение, которое до своего сознательного возраста кроме войны ничего не знало».

«Я прекрасно понимаю, что моментально объединение страны не произойдет. Надо искать общие точки соприкосновения. Нельзя обострять ситуацию. Нужно отменять старую риторику, о чем мы говорили не раз, и новогоднее обращение Президента, по-моему, очень круто это подчеркивает», — считает Сергей Сивохо.

Координатор группы детей учитель Красногоровской средней школы I — II степеней № 4 имени Вячеслава Черновола Марьинского районного совета Донецкой области Надежда Гончаренко рассказала, как прошло путешествие первой группы детей из Константиновки в Киев, а затем в Почаев.



«Для нас нет границ между восточной, центральной, западной Украиной. Мы все — одна единая страна Украина. Хочу пожелать мира, добра, согласия, единства, общаться друг с другом чаще, быть добрее, миролюбивее, беречь свою семью, потому что без семьи нет нашей Украины», — сказала Надежда Гончаренко.

Вместе с тем, она отметила, что «сейчас больше всего не хватает мира. Мы просто хотим, чтобы не стреляли. Время все расставит на свои места. Живет, жила и будет жить наша Украина. Мирная и процветающая». С собой в путешествие Наталья Гончаренко взяла икону святителя Николая Чудотворца, которую ранее школе подарили волонтеры из Львовщины.

Также учитель рассказала, что икона спасла их школу во время одного из обстрелов.

«Видите, это старинная икона, которая сохранила нам школу. Она была очень большая, но так случилось, что после обстрелов остался только лик на дереве и плачущий Иисус. Мы нашли ее и теперь храним, знаем, это — наша реликвия, наша большая ценность. Когда у людей будет духовность, все будет в порядке и на нашей Родине. Главное то, что Церковь несет добро и мир для людей», — считает Надежда Гончаренко.

Мария Пономарева, ученица 8 класса, мечтает, чтобы все люди были здоровы.

«Это самое главное. Совсем по-взрослому звучит...», — сказала девочка.

Дети в ожидании праздника и ярких впечатлений комментировали все происходящее. Один из мальчиков сказал своему другу, что сок с трубочкой он не пил более пяти лет. Девочки активно фотографировали все вокруг, чтобы побыстрее поделиться в соцсетях праздничной атмосферой с друзьями, которые, к сожалению, пока только с надеждой ожидают, что когда-то они мирно встретят Рождество Христово.

Центр информации УПЦ

Фото: Сергей Рыжков

Ранее «Фраза» сообщала, что дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре.