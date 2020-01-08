Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре

В Национальной опере Украины в день праздника Рождества Христова, состоялся детский праздник «Рождественский вертеп-2020», в котором приняли участие дети-сироты, дети с инвалидностью, переселенцы и дети из оккупированных территорий. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, событие состоялось по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

«Мы специально привозим детей, которым очень сложно попасть на такие мероприятия. Со всех мест, откуда дети, может быть, никогда в жизни и не попадут в Оперный театр», - сказал архимандрит Иоасаф, первый заместитель председателя синодального отдела УПЦ по делам молодежи.

Торжественное открытие праздника благословил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Его Блаженство поздравил всех с Рождеством Христовым, благословил волонтеров и детей, посетивших мероприятие.

В рамках акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» событие посетили дети из красной зоны соприкосновения на Донбассе.

«Это красная зона. Это населённые пункты, которые разделены линией соприкосновения. Дети, которые росли под звуки войны. И то, что мы их выхватили хотя бы на такое короткое время, - это здорово! Это маленькое рождественское чудо», - отметил Сергей Сивохо, советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, один из координаторов акции.

Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий благословил детей и поздравил с Рождеством Христовым.

«Это праздник мира и благоговения. И я хочу пожелать в этот день всем нам, чтобы мы любили Христа, любили Бога, который принес себя в жертву за нас, пришедший на землю для того, чтобы сделать то, что мы должны были сделать. Я желаю, чтобы каждый человек, все мы провели свою земную жизнь так, чтобы она для нас стала началом небесной жизни. Всех поздравляю с праздником Рождества Христова, пусть Божий мир, Божье благословение будет с нами!», - поздравил детей Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий.

Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь на Рождество принимает в Киеве и Почаеве 100 детей из линии соприкосновения на Донбассе.

Впервые за годы конфликта на Востоке Украины в эфире национальных каналов прозвучат поздравления детей и духовенства из Донецкого Спасо-Преображенского кафедрального собора УПЦ.

По словам Сергея Сивохо, подобные проекты сейчас особо актуальны и находятся в приоритете у Президента Украины Владимира Зеленского, который решительно настроен на примирение и объединение украинцев.

Ранее «Фраза» сообщала, что дети из Донбасса приняли участие в богослужениях в Почаевской Лавре – «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса».