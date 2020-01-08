Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре

Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре

В Национальной опере Украины в день праздника Рождества Христова, состоялся детский праздник «Рождественский вертеп-2020», в котором приняли участие дети-сироты, дети с инвалидностью, переселенцы и дети из оккупированных территорий. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, событие состоялось по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

«Мы специально привозим детей, которым очень сложно попасть на такие мероприятия. Со всех мест, откуда дети, может быть, никогда в жизни и не попадут в Оперный театр», - сказал архимандрит Иоасаф, первый заместитель председателя синодального отдела УПЦ по делам молодежи.

Торжественное открытие праздника благословил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Его Блаженство поздравил всех с Рождеством Христовым, благословил волонтеров и детей, посетивших мероприятие.

В рамках акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» событие посетили дети из красной зоны соприкосновения на Донбассе.

«Это красная зона. Это населённые пункты, которые разделены линией соприкосновения. Дети, которые росли под звуки войны. И то, что мы их выхватили хотя бы на такое короткое время, - это здорово! Это маленькое рождественское чудо», - отметил Сергей Сивохо, советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, один из координаторов акции.

Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий благословил детей и поздравил с Рождеством Христовым.

«Это праздник мира и благоговения. И я хочу пожелать в этот день всем нам, чтобы мы любили Христа, любили Бога, который принес себя в жертву за нас, пришедший на землю для того, чтобы сделать то, что мы должны были сделать. Я желаю, чтобы каждый человек, все мы провели свою земную жизнь так, чтобы она для нас стала началом небесной жизни. Всех поздравляю с праздником Рождества Христова, пусть Божий мир, Божье благословение будет с нами!», - поздравил детей Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий.

Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь на Рождество принимает в Киеве и Почаеве 100 детей из линии соприкосновения на Донбассе.

Впервые за годы конфликта на Востоке Украины в эфире национальных каналов прозвучат поздравления детей и духовенства из Донецкого Спасо-Преображенского кафедрального собора УПЦ.

По словам Сергея Сивохо, подобные проекты сейчас особо актуальны и находятся в приоритете у Президента Украины Владимира Зеленского, который решительно настроен на примирение и объединение украинцев.

Ранее «Фраза» сообщала, что дети из Донбасса приняли участие в богослужениях в Почаевской Лавре – «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса».

Тэги: новости православия, новости Украины, общество, Донбасс, УПЦ

Комментарии

Статьи

08.01.20 12:38

Новый матрац для секса, или Смерть наступит раньше пенсии

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.01.20 13:26

Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
06.01.20 09:08

С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка
08.01.20 17:45

Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка

Автор: Александр Литвин, «Обозреватель»

Выбор редакции
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
Колыма и золото Чукотки
Колыма и золото Чукотки
Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!
Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Провожая футбольный 2019-й
Провожая футбольный 2019-й
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
fraza.ua

Главная новость дня

Украина вводит запрет на полеты в Иран после крушения самолета МАУ

Украина вводит запрет на полеты в Иран после крушения самолета МАУ
08.01.20 13:58
1425
Последние новости
08.01.20 18:59

Главные новости за 8 января 2020 года
08.01.20 18:58

«Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»: дорога школьников к святыням Киева и Почаева – Фоторепортаж
08.01.20 18:18

Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
08.01.20 17:30

Более 10 млн зрителей встретили Рождество за просмотром богослужений
08.01.20 16:51

Как оказалось, украинцы все сильнее «подсаживаются» на бананы
08.01.20 16:28

Сын видного днепровского чиновника избил собственного ребенка. Мама мальчика снимала все на видео
08.01.20 16:20

Митрополит Антоний рассказал, как происходит встреча родившегося в мир Христа в жизни каждого верующего
Фото и Видео
Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре
Сын видного днепровского чиновника избил собственного ребенка. Мама мальчика снимала все на видео
Сын видного днепровского чиновника избил собственного ребенка. Мама мальчика снимала все на видео
Дикие танцы Илона Маска озадачили интернет
Дикие танцы Илона Маска озадачили интернет
В УПЦ молятся о погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета в Иране
В УПЦ молятся о погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета в Иране
Добродушный харьковский кондуктор троллейбуса повеселил соцсети
Добродушный харьковский кондуктор троллейбуса повеселил соцсети
В Святогорской лавре дети Донбасса пели колядки – телемарафон «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»
В Святогорской лавре дети Донбасса пели колядки – телемарафон «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»
На окраине Киева горело здание религиозной секты
На окраине Киева горело здание религиозной секты
Операция возмездия: Иран нанес массированный ракетный удар по американским базам в Ираке
Операция возмездия: Иран нанес массированный ракетный удар по американским базам в Ираке
В Тегеране разбился украинский самолет. Никто не выжил
В Тегеране разбился украинский самолет. Никто не выжил
В Одессе прямо в общежитии взорвали троих мужчин
В Одессе прямо в общежитии взорвали троих мужчин
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.