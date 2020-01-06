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УПЦ на Рождество в Киеве и Почаеве принимает 100 детей из линии соприкосновения на Донбассе

УПЦ на Рождество в Киеве и Почаеве принимает 100 детей из линии соприкосновения на Донбассе

Украинская Православная Церковь на Рождество принимает в Киеве и Почаеве 100 детей из линии соприкосновения на Донбассе. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, с инициативой акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» выступили верующие, их поддержали епископы и духовенство УПЦ. В Киеве школьников из «красной зоны» встретили представители УПЦ, советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, рок-музыкант Олег Карамазов.

Олег Карамазов надеется, что «рождественские дни этих детей немножко отогреют».

«Сегодня приехала первая группа, из Константиновки. Все дети — из „красной зоны“ конфликта. Мы отвезли их во Дворец спорта на большое ледовое шоу „Диснея“, для них это было мегаинтересно. После Дворца спорта — обед, и уже сегодня к ужину их встречает братия Почаевской лавры. В монастыре они проведут рождественские праздники, будут экскурсии по краю, Лавра, колядки, общение со сверстниками. Завтра приедет вторая группа, которая встретит Рождество в Киеве. Дети побывают на Рождественской елке в Оперном театре, после чего будет экскурсия и подарки в Киево-Печерской лавре. Они будут проживать в Голосеевском монастыре», — рассказал Олег Карамазов.

Он отметил, что эта акция — «с одной стороны — инициатива простых людей, также мы говорили с Сергеем Сивохой, многие «подхватили», те же монастыри сказали: «Жить будут у нас, кормить будем мы, везите сюда». «Сейчас мы деток из Донецкой области отправили в Почаевскую лавру. Они посмотрят, как живут люди на Западной Украине, окунутся в многокультурность нашей страны. В планах с наступлением мира, когда это будет возможно, привезти детей из разных регионов Украины в Донецкую область. Думаем о путях к объединению нашей страны», — отметил Олег Карамазов.

С 6 по 9 января 100 детей из линии соприкосновения на Донбассе посетят святыни Киева и Почаева, музеи, театры, развлекательные центры и встретятся со своими сверстниками.

Фото: Сергей Рыжков

Ранее «Фраза» сообщала, что управляющий делами УПЦ рассказал, что нужно успеть сделать за 5 минут до Рождества.

Тэги: Рождество, общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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