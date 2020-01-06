Появились фото подозреваемых в зверском убийстве двух девушек в Киеве

В Сети появились фотографии лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении двойного убийства, которое произошло в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Кирилловской в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», снимки были опубликованы на telegram-канале сообщества «Киев Оперативный».

По данным сообщества, столичные сыщики подозревают в совершении тяжкого преступления следующих лиц:

Ксьондзик Сергей Дмитриевич, 1985 года рождения. Проживал в селе Любитов, Ковельского района Волынской области. Ранее неоднократно судимый,

Бершацкая Елизавета Васильевна, 2000 года рождения, уроженка села Липняжка Кировоградской области;

Ранее сообщалось, что тела 16-летней Марии Камыниной и 19-летней Евы Лысенко обнаружила хозяйка квартиры, которая сдавала жилье посуточно. Трупы девушек с многочисленными ножевыми ранениями находились в шкафу, причем ноги одной из погибших были связаны скотчем.

По словам хозяйки, последний раз жилье арендовали парень и девушка 31 декабря, которые должны были съехать 4 января.

Также «Фраза» писала, что на Черкасщине до смерти запытали двоих мужчин, а под Киевом двое строителей жестоко убили своего коллегу из-за $600.