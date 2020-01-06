В Индонезии был найден самый большой цветок на Земле. Как выяснили журналисты «Фразы», его обнаружили местные исследователи.

О находке ученых передает Центр охраны природных ресурсов Западной Суматры.

Отмечается, что найденный цветок – это раффлезия. Ее диаметр составляет 1,22 метра.

Ранее месте находки уже росла раффлезия-рекордсмен, но ее диаметр составлял «всего» 1,12 метра. После гибели растения на его месте выросло еще большее чудо природы.

Ученые сообщают, что это паразитическое растение, не имеющее листьев и корней, а необходимые для жизни вещества оно получает из тканей растения-хозяина через специальные корни-присоски.

Как писала «Фраза», ученые предупредили об опасности «плохого» сна.

Ранее ученые разгадали полувековую загадку появления жизни.