На Львовщине киевлянин на Lexus устроил «лобовое» ДТП ‒ погибла 3-летняя девочка

В субботу вечером, 4 января, в Каменка-Бугском районе Львовской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в селе Банюнин «лоб в лоб» столкнулись Lexus GS300 и Chevrolet Malibu.

Как передает пресс-служба областной полиции, в результате сокрушительного столкновения погибла 3-летняя девочка-пассажирка Chevrolet, а две женщины-пассажирки (31 и 60 лет) ‒ получили травмы и были госпитализированы.

Кроме того, в аварии пострадала и 27-летняя пассажирка Lexus.

По данным полиции, виновником ДТП является 27-летний киевлянин, управлявший «японцем» ‒ он зачем-то вырулил на полосу встречного движения, в результате чего и произошло фатальное столкновение.

На месте трагедии работали спасатели, медики и правоохранители. За совершение ДТП со смертельным исходом горе-водителю Lexus грозит уголовная ответственность.

Как писала «Фраза», на Ровенщине произошло тройное ДТП ‒ есть жертвы.

Также сообщалось, что в жутком ДТП под Славянском погибли три человека, в том числе 6-летняя девочка.