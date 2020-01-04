На Ровенщине произошло тройное ДТП ‒ есть жертвы

В пятницу, 3 января, в Здолбуновском районе Ровенской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на участке трассы «Городище-Ровно-Староконстантинов» водитель ВАЗ, выезжая на главную дорогу, «забыл» пропустить Renault Trafic, который от удара отбросило на «встречку».

Как передает пресс-служба областной полиции, по трассе в этот момент «летела» Honda Civic, которая и протаранила микроавтобус.

Сообщается, что в результате сокрушительного столкновения погибли двое водителей иномарок: 32-летний житель села Здовбица и 58-летний житель села Белашов.

Виновник же аварии ‒ 31-летний водитель ВАЗ ‒ при столкновении с «французом» не пострадал.

На месте трагедии работали медики и следственно-оперативная группа. За совершение ДТП со смертельным исходом невнимательному водителю «жигуленка» грозит уголовная ответственность.

Как писала «Фраза», в загадочном ДТП под Киевом погибли четыре человека, в том числе дети.

Также сообщалось, что в жутком ДТП под Славянском погибли три человека, в том числе 6-летняя девочка.