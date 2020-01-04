На Тернопольщине взорвался сельский клуб, когда там репетировали подростки

В пятницу вечером, 3 января, в Подгаецком районе Тернопольской области произошло крупное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в селе Угринов взорвался местный клуб, в котором дети репетировали рождественское выступление.

Как передает пресс-служба областной полиции, в результате инцидента пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 ‒ их с ожогами I-II степени госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы.

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа, поскольку накануне происшествия газовая служба проводила рядом с клубом какие-то работы .

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели, правоохранители и эксперты-взрывотехники. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писала «Фраза», в Киеве на территории школы прогремел разрушительный взрыв.

Также сообщалось, что на Полтавщине взорвался жилой дом.