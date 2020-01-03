Двойной удар: В жутком ДТП в Киеве погиб ни в чем не повинный человек

В результате ДТП с участием трех автомобилей на ул. Васильковской в Киеве погиб водитель автомобиля Mercedes. Как выяснили журналисты «Фразы», из-за сильной деформации кузова спасателям пришлось вырезать тело жертвы.

Как сообщает «Информатор» со ссылкой на одного из участников аварии, он ехал за рулем Hyundai со стороны Голосеевской площади, ему навстречу двигался Mercedes, в который врезался выехавший с поперечной улицы BMW. В результате удара «Мерс» выбросило на встречную полосу движения, после чего с ним столкнулось такси Hyundai.

От полученных ударов водителя Mercedes зажало в салоне, поэтому до прибытия спасателей его невозможно было вытащить из машины, чтобы оказать первую помощь. Он умер на месте.

Также в больницу с незначительными травмами забрали женщину-пассажира Hyundai.

На месте работает следственно-оперативная группа, которой и предстоит выяснить все детали аварии. Предварительно, у водителей нет признаков алкогольного опьянения.

Видео с места событий публикует сообщество «Киев Оперативный» в Facebook.

Как сообщала «Фраза», сегодня в ДТП на автодороге между селами Поток и Шандра в Киевской области погибли два человека.