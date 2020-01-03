На Николаевщине малолетние посевальщики оригинально мстили тем, кто не открыл им двери

В Южноукраинске Николаевской области в в первый день нового года группа школьников-посевальщиков засовывала спички в замочные скважины жителей, которые не открывали им двери. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео опубликовала на своей странице в Facebook местная жительница Ирина Топольская.

«Кто не открывает дверь получает бонус — горящую спичку в замочную скважину», — написала она, обратившись к родителям с просьбой принять меры.

Отметим, что никакой дополнительной информации о том, что было дальше, она не предоставила.

Посевание — один из обходных славянских обрядов, совершающийся утром первого дня нового года или на Рождество, направленный на символическое обеспечение урожая в наступившем году. Издавна входит в состав новогодних обходов домов и включает ряд действий, относящихся к магии первого дня. Основными исполнителями обряда обычно являются дети, преимущественно мальчики: войдя в дом, они имитируют посевание хозяев и жилища рожью, пшеницей или ячменем, получая взамен сладости или мелкие деньги.