Накануне Нового года в центре городка на Хмельнитчине упала главная елка

В Дунаевцах Хмельницкой области накануне празднования Нового года рухнула главная городская елка, установленная у дома культуры. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом местные жители сообщили странице сообщества «Деловые Дунаевцы» в Facebook.

В частности, как сообщается, несущая металлическая конструкция искусственного дерева не выдержала мощных порывов ветра и согнулась у самого основания.

Впоследствии работники коммунальных служб восстановили елку до начала праздничных мероприятий.

Как сообщала «Фраза», в конце 2006 года ураганный ветер повалил центральную елку Азербайджана в Баку.

В 2012 году упала новогодняя ель в центре столицы Киргизии Бишкеке.