В Киеве на острове обнаружили шестерых «безхозных» тигров

В понедельник вечером, 30 декабря, в Голосеевском районе столицы произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там на Жуковом острове киевлянка случайно обнаружила запертых в вольерах шестерых тигров.

Как передает пресс-служба столичной полиции, подопевшие на вызов правоохранители установили, что по данному адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но сам хозяин там не проживает.

Животные же находились в ненадлежащих условиях и фактически были оставлены хозяином на произвол судьбы.

«Мы начали уголовное производство по части первой статьи 299 УК Украины („жестокое обращение с животными“). Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. Сейчас решается вопрос по устройству тигров спецучреждения», ‒ рассказал начальник следственного отдела райуправления полиции Максим Сухарев.

Как писала «Фраза», в России сняли любопытного тигра из Красной книги.

Также сообщалось, что в частном зоопарке в Подмосковье пантера растерзала украинца, который приехал погостить к брату.