На Ровенщине водитель Renault устроил ДТП, в котором погибла его малолетняя дочь

В понедельник ночью, 30 декабря, в Ровенской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на трассе Киев ‒ Чоп 46-летний житель Дорогобужа своими необдуманными действиями спровоцировал сокрушительное ДТП.

Как передает NewsOne, водитель Renault Rapid, «забыв» посмотреть по сторонам, стал разворачиваться на трассе и не уступил дорогу микроавтобусу Volkswagen Crafter, после чего в них «влетел» еще и Mercedes Vito.

Сообщается, что от удара Renault разбился вдребезги, а Volkswagen вылетел в кювет. К сожалению, 10-летняя дочь виновника ДТП скончалась на месте.

Самого же водителя «француза» забрали в больницу с политравмой, открытым переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой.

В свою очередь, водителям Volkswagen и Mercedes помощь медиков не потребовалась.

На месте трагедии работала следственно-оперативная группа. По факту гибели ребенка начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», в загадочном ДТП под Киевом погибли четыре человека, в том числе дети.

Также сообщалось, что в жутком ДТП под Славянском погибли три человека, в том числе 6-летняя девочка.