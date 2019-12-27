В Днепре толпа избила водителя такси Uber

В ночь с 26 на 27 декабря в Днепре произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Магдебургского права пьяна толпа напала на водителя службы такси Uber.

Как передает «Информатор», таксит вез пассажира, как внезапно на проезжую часть выскочило около 10 парней, которые оказались прямо на пути следования авто.

Водитель, вынужденный резко затормозить, сделал им замечание. В ответ на это толпа вытащила его из машины и стала избивать.

Сообщается, что получившего травму головы таксиста госпитализировали в 16-больницу. Кроме того, пьяные дебоширы нанесли повреждения и автомобилю: порезали шины и оставили вмятины на кузове.

На месте инцидента работали медики «скорой помощи», патрульные и следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как писала «Фраза», в Днепре толпа подростков водила мужчину на цепи, после чего приковала его к дереву.

Ранее сообщалось, что на окраине Киева прохожий стрелял в пьяную толпу.