На Днепропетровщине молодая женщина устроила «лобовое» ДТП ‒ есть жертвы

В пятницу днем, 27 декабря, в Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на трассе между селом Вольное и городом Новомосковском, легковушка Opel «лоб в лоб» столкнулась с автобусом «Эталон».

Как передает пресс-служба областной полиции, в результате аварии погибли женщина-водитель «немца» 1994 г.р. и пассажирка 1996 г.р.

Кроме того, легкие травмы получила и девочка-пассажирка автобуса 2005 г.р. Ее госпитализировали. Всего же в автобусе находилось 10 пассажиров и водитель.

По предварительным данным, причиной трагедии стало грубое нарушение ПДД со стороны женщины-водителя Opel, которая зачем-то «вырулила» на встречную полосу.

На месте трагедии работали медики, спасатели и правоохранители. Обстоятельства ДТП выясняются.

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