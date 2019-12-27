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Восемь 30-тонных грузовиков проверили Шулявский мост на прочность над головой у Кличко

Восемь 30-тонных грузовиков проверили Шулявский мост на прочность над головой у Кличко

Сегодня, 27 декабря, в Киеве состоялись технические испытания Шулявского путепровода перед открытием. Как выяснили журналисты «Фразы», по мосту пустили восемь 30-тонных грузовиков.

«Состоялись испытания Шулявского путепровода. Пока по нему ездили восемь 30-ти тонников, мы со строителями стояли под мостом. Есть у них такая традиция», — написал мэр Киева Виталий Кличко у себя в Twitter.

В столичной мэрии утверждают, что Шулявский мост будет открыт уже на этой неделе. Чтобы запустить движение по путепроводу с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана до конца этого года, строители без выходных работают и днем, и ночью.

Новый Шулявский мост уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку. После этого и прошли испытания.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Сети появилась фотография африканца, который принимал участие в строительстве Шулявского путепровода в Киеве.

Тэги: Киев, общество, Виталий Кличко, ремонт, Шулявский мост

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