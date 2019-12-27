На Хмельнитчине сотрудник СБУ насмерть сбил двоих пешеходов

В Хмельницкой области сотрудник Службы безопасности Украины на смерть сбил двоих пешеходов. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как отметили в ведомстве, произошло все 25 декабря вечером. Правоохранитель ехал за рулем служебного автомобиля Daewoo Lanos и совершил наезд на мужчину и женщину, которые, по предварительным данным, переходили дорогу в неустановленном месте. Пострадавшие скончались на месте происшествия.

Как выяснилось, автомобиль двигался с превышением скорости. По данному факту открыто уголовное производство.

Ранее «Фраза» сообщала, что 29 ноября в Измаильском районе Одесской области произошло смертельное ДТП — автомобиль «ВАЗ» совершил наезд на пешехода. За рулем же легковушки находился сотрудник полиции.