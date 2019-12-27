Появился текст предсмертной записки студента, который полез в петлю в общежитии на Одесщине

Стала известна причина трагедии в общежитии Измаильского государственного гуманитарного университета, где в среду, 25 декабря, нашли повешенным 20-летнего студента. Как выяснили журналисты «Фразы», скан предсмертной записки выложили в Telegram-канале «Х...я Одесса».

В ней третьекурсник, в частности, рассказывает о конфликте с руководством вуза, вспоминает мать, из-за которой оказался на улице и пишет, что не хочет быть выброшенным туда во второй раз. В конце записки молодой человек говорит, что недавно у него появился «смысл жизни», который решил от него отречься.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Одесской области в общежитии Измаильского государственного гуманитарного университета был обнаружен повешенным 20-оетний студент.