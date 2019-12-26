Как выяснилось, на строительстве Шулявского моста работают даже негры

В Сети появилась фотография африканца, который принимает участие в строительстве Шулявского путепровода в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», автором уникального снимка стал столичный фотограф Александр Гусев.

Как передает «Страна», хотя нетипичный для Украины рабочий больше напоминает музыканта, а само фото ‒ кадр из видеоклипа, темнокожий асфальтоукладчик уже не раз был замечен на дорожных работах в Киеве.

«Видел его недавно на Полевой. Работал усердней наших», ‒ написал один из пользователей соцсетей.

«Он торговал там на секонде. Секонд прикрыли, а жить как-то нужно», ‒ поделился информацией другой.

Как писала «Фраза», в Киеве наконец-то «сомкнули» Шулявский мост.

Ранее сообщалось, что строительство нового Шулявского моста полностью остановилось.