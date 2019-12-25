На Полтавщине взорвался жилой дом ‒ есть жертвы

Во вторник вечером, 24 декабря, в Новосанжаровском районе Полтавской области произошло крупное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в селе Малая Перещепина взрывом был полностью уничтожен жилой дом.

Как передает пресс-служба областного управления ГСЧС, в результате инцидента погибла женщина 1978 г.р., а хозяина дома ‒ мужчину 1956 г.р. ‒ госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сообщается, что для тушения возникшего после взрыва пожара и последующего разбора завалов было задействовано 8 спасателей и 2 единицы техники.

В настоящее время на месте трагедии работают правоохранители и эксперты. Причина взрыва устанавливается.

Как писала «Фраза», в Киеве на территории школы прогремел разрушительный взрыв.

Также сообщалось, что в Сумах после взрыва загорелся завод.