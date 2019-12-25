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В Киеве на Столичном шоссе произошло «лобовое» ДТП ‒ есть жертвы

В Киеве на Столичном шоссе произошло «лобовое» ДТП ‒ есть жертвы

Во вторник вечером, 24 декабря, в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на Столичном шоссе «лоб в лоб» столкнулись легковушки Hyundai и Opel.

Как передает «Информатор», в результате сокрушительной аварии 28-летний водитель Hyundai скончался на месте, а пассажирка «корейца» и водитель Opel получили серьезные травмы и были госпитализированы.

По предварительным данным, в трагедии виновен именно водитель Hyundai, который по непонятной причине вырулил на встречную полосу, где и произошло сокрушительное столкновение.

На месте ДТП работали медики, спасатели и правоохранители. Движение по улице было частично перекрыто.

Как писала «Фраза», из-за аварии двух иномарок в Киеве погибла случайная девушка-пешеход.

Также сообщалось, что в жутком ДТП под Славянском погибли три человека, в том числе 6-летняя девочка.

Тэги: Киев, ДТП, жертвы, общество, авария, столкновение, столица, Opel, Hyundai, шоссе, новости Украины

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