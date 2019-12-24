В Кременчуге прямо на дороге «валялись» пьяные девочки-подростки

Во вторник, 24 декабря, в городе Кременчуге Полтавской области произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Вадима Пугачева патрульные копы «наткнулись» на двух несовершеннолетних девочек, которые «отдыхали» прямо посреди дороги.

Как передает пресс-служба патрульной полиции города, девочки находились в бессознательном состоянии, поэтому правоохранители сразу же принялись оказывать им первую помощь, после чего передали подоспевшей бригаде «скорой помощи».

К счастью, здоровью девчат ничто не угрожает. По словам медиков, причиной внезапной потери сознания стала алкогольная интоксикация.

Как писала «Фраза», кременчугские малолетки курят травку прямо в школе. Куда только смотрят их родители?

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