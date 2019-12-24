Бразильцы изобразили Путина в рекламе презервативов

В Бразилии появилась реклама презервативов с президентом РФ Владимиром Путиным в главной роли. Как выяснили журналисты «Фразы», слоган кампании — «Некоторые люди никогда не должны были родиться».

Как сообщает «Новое время», создателями рекламы стали креативщики из бразильской студии Platinum Studio. До Путина они изображали в том же контексте и с таким же слоганом президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как сообщала «Фраза», в феврале 2017 года учредители программы Hater устроили световую проекцию изображения Владимира Путина, который обнимает беременного Дональда Трампа на дома Нью-Йорка. Рисунок сопровождался фирменным хэштегом #LoveThroughHate, который можно перевести как «любовь через ненависть».