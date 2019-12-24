В NASA заинтересовались помидорами, которые растут как виноград

Ученые из лаборатории в Колд Спринг Харбор (Саффолк, США) вывели новый сорт ГМО-помидоров, которые растут гроздьями, как виноград. Как выяснили журналисты «Фразы», эти растения пригодны для выращивания как в привычных условиях, так и в космическом пространстве, что не ускользнуло от внимания NASA.

Как пишет Indicator, чтобы создать подобные помидоры, специалистам пришлось изменить функции двух генов ‒ SP5G и SP, ‒ этим они заставили растение рано переставать расти и раньше цвести и плодоносить.

Также ученые активировали еще один ген ‒ SIER. Его модификация с помощью инструмента редактирования генов CRISPR и объединение его с мутациями в двух других генах позволили создать более короткие стебли и в целом уменьшить размеры растения, в результате ставшего кустообразным.

По словам исследователей, новые помидоры могут выращиваться космонавтами в ходе долгосрочных миссий.

«Специалисты NASA уже выразили заинтересованность в наших помидорах», ‒ заявил один из авторов исследования, профессор Зак Липман.

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