Киевская епархия УПЦ в 2019 году в цифрах: 396 приходов, 789 клириков, 1303 монаха

Киевская епархия Украинской Православной Церкви заканчивает 2019-й год со статистическими данными: 396 приходов, 789 клириков, 1303 монаха: 642 — в мужских и 661 — в женских монастырях. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом говорится в докладе управляющего Киевской епархией УПЦ Митрополита Онуфрия, который он озвучил сегодня на итоговом епархиальном собрании.

«Киевская епархия является одной из крупнейших епархий Украинской Православной Церкви и территориально охватывает город Киев и 7 районов Киевской области: Обуховский, Васильковский, Фастовский, Макаровский, Бородянский, Киево-Святошинский и Иванковский», — отметил Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший отметил, что в Киевской епархии действуют 396 приходов: 162 из них — в Киеве и 234 — в области. На приходах и в монастырях Киевской епархии служат 789 клириков: в Киеве — 528, а именно — 443 священников и 85 диаконов; в области — 261, а именно 241 священник и 20 диаконов.

В докладе Митрополит Онуфрий отметил, что за год лишь две религиозные общины вместе с настоятелями уклонились в раскол. В то же время свою деятельность начали две новые религиозные общины УПЦ.

В Киевской епархии Украинской Православной Церкви в текущем году были освящены 5 новых храмов, рукоположены 21 священник и 29 дияконов.

Клирики епархии несут пастырское служение в Италии, Германии, Великобритании и в Канаде.

В епархии действуют 22 монастыря: 12 мужских и 10 женских. В монастырях, в том числе ставропигиальных несут послушание 1303 человека: 642 в мужских и 661 в женских. В подчинении Митрополита Киевского и всея Украины находится 9 ставропигиальных монастырей.

Митрополиту Онуфрию в управлении епархией помогают 18 викарных архиереев, а также секретари епархии по Киевской области и по Киеву.

В пределах Киева действует пять викариатства, а в пределах Киевской области, районы которой входят в состав Киевской епархии — шесть викариатств. Управление викариатствами совершают викарные архиереи Киевской Митрополии.

Как сообщал Центр информации УПЦ, сегодня в Киево-Печерской лавре 625 представителей Киевской епархии приняли участие в ежегодном епархиальном собрании духовенства.

Митрополит Онуфрий рассказал о деятельности Киевской епархии в 2019-м году.

В частности, он рассказал о важных церковных событиях уходящего года, привел статистические данные по Киевской епархии, дал оценку социально-благотворительной миссионерской работе, рассказал о взаимосвязи Церкви и общества.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий в Лавре собрал 625 представителей Киевской епархии УПЦ.