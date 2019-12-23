Уснул за рулем: водитель фуры устроил эпичное ДТП в Киеве

Сегодня, 23 декабря, в районе пересечения улиц Полярной и Семьи Кульженко в Киеве произошло ДТП с участием фуры и двух легковых автомобилей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает сообщество «Киев Оперативный» в Facebook.

По словам очевидцев, водитель грузовика Renault, который ехал из Сум с грузом муки, врезался на перекрестке в Mitsubishi, потерял управление над фурой, и, сбив по пути мусорные баки, столб и забор, протаранил припаркованный на АЗС Hyundai, водитель которого пошел за кофе.

Информации о пострадавших среди людей на данное время нет.

По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем.

Как сообщала «Фраза», 27 апреля 2016 года на окружной дороге под Киевом водитель грузовика «Скания» с грузом рыбы уснул за рулем и врезался в фуру с грузом компании «Рошен».

20 августа 2018 года на трассе Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка в Днепропетровской области столкнулись грузовик и маршрутка. По предварительным данным, водитель грузовика MAN ехал из Донецкой области и уснул за рулем. Пострадали 18 человек.