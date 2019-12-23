Во Львове пьяный водитель чудом выжил, чтобы устроить драку

В ночь на 23 декабря во Львове на перекрестке улиц Липинского и Замарстиновской произошло ДТП по вине пьяного водителя. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина, управлявший автомобилем MINI Cooper не справился с управлением и столкнулся с Mitsubishi Outlander.

Как сообщает «Варта 1», после этого машина врезалась в электроопору и перевернулась на крышу.

При этом виновник ДТП устроил драку и успокаивать дебошира пришлось сразу нескольким сотрудникам полиции, а его жена пыталась всех разгонять с места происшествия. Позже выяснилось, что мужчина был пьян. Содержание алкоголя в его крови составило 1.44 промилле.

Как сообщала «Фраза», 9 августа 2019 года во Львове сотрудники патрульной полиции остановили пьяного водителя маршрутки за нарушение правил дорожного движения. При этом он не имел при себе водительского удостоверения.