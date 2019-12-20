Полиция рапортует о закрытии сотен игровых заведений по всей стране

По состоянию на 15 часов 20 декабря мобильные группы, состоящие из представителей территориальных управлений стратегических расследований, оперативных и следственных подразделений, отработали более 500 игорных заведений на всей территории Украины. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

На данный момент группы продолжают работу. Правоохранители просят граждан в случае выявления функционирования таких заведений сообщать об этом по спецлинии «102».

Как сообщала «Фраза», сегодня, 20 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поручил полицейским закрыть до 16 часов дня все игровые клубы в стране во исполнение соответствующего постановления Кабинета министров.

Вскоре после этого стало известно, что Служба безопасности Украины заблокировала работу 43 нелегальных игровых заведений в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье. При этом, как сообщили в пресс-службе, более полусотни «злачных мест» действовали «под „крышей“ правоохранителей».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, подобные меры связаны с провалом голосования за закон о легализации игорного бизнеса.