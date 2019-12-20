В СБУ уличили МВД в «крышевании» нелегальных игорных заведений

Служба безопасности Украины заблокировала работу 43 нелегальных игровых заведений в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается пресс-служба СБУ на официальной странице в Faсebook.

В частности, как сообщается, более полусотни «злачных мест» действовали «под „крышей“ правоохранителей».

В ходе спецоперации, проведенной по поручению президента Украины изъято 33 стола для игры в покер, 293 игровых автомата, 11 рулеток и почти 1 млн гривен наличности, полученной от нелегального бизнеса.

СБУ начала ряд уголовных производств по статьям о нелегальном игорном бизнесе и злоупотреблении властью или служебным положением.

Как сообщала «Фраза», сегодня, 20 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поручил полицейским закрыть до 16 часов дня все игровые клубы в стране во исполнение соответствующего постановления Кабинета министров.