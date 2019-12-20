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На Соборе ПЦУ присутствовал ЛГБТ-активист

На Соборе ПЦУ присутствовал ЛГБТ-активист

В Софии киевской на Архиерейском Соборе Православной Церкви Украины был замечен известный в Украине ЛГБТ-активист Иван Рябчий. Как выяснили журналисты «Фразы», Рябчий также известный также под псевдонимом Иван Тюссо.

Как сообщает издание «EADaily», он сидел вместе с членами Собора ПЦУ рядом с иерархами ПЦУ — Симеоном (Шокальским) и Димитрием (Рудюком). Рябчий присутствовал на Соборе в качестве переводчика для Ляроша, который является гражданином Франции.

Авторы Facebook-страницы «За украинскую церковь», симпатизирующие УПЦ КП, в комментарии о присутствии ЛГБТ-активиста на Соборе ПЦУ написали: «Рябчий открытый гомосексуалист. Он постоянный участник всех гей-парадов, которые проходили в Киеве. И вот теперь он участвует в архиерейском соборе ПЦУ. Как вытекает из этого, в ПЦУ не только литургию намерены реформировать...».

Рябчий-Тюссо, судя по всему, близок к иерархии ПЦУ и вхож на все их мероприятия, комментирует ситуацию украинский церковный публицист Александр Вознесенский: «я так понимаю, что в иерархии ПЦУ есть спрос на гомосексуалистов в качестве помощников. На каких правах гомосексуалист был на архиерейском соборе, где вообще не предусмотрено участие мирян?».

Издание «EADaily» сообщило, что Иван Рябчий — «гламурный журналист, переводчик современной французской художественной и философской литературы, лидер украинского ЛГБТ-движения».

Ранее «Фраза» сообщала, что Зеленский проигнорировал годовщину новой церковной структуры.

Тэги: общество, православие, ЛГБТ, новости православия, новости Украины, ПЦУ

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