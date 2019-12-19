В Киеве на территории школы прогремел разрушительный взрыв

В четверг днем, 19 декабря, на улице Академика Оппокова в Киеве произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на территории средней школы № 18 «взлетело на воздух» здание котельной.

Как передает «Киев Оперативный», в результате взрыва котла постройка оказалась полностью разрушенной.

К счастью, инцидент обошелся без пострадавших, однако теперь школа останется без отопления на неопределенный срок.

На месте ЧП работали правоохранители, эксперты и работники коммунальных служб. Причина взрыва устанавливается.

Как писала «Фраза», на популярном польском курорте взорвался дом.

Ранее в Киеве возле станции метро прогремел взрыв.