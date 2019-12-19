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«Нацкорпус» и аграрии парализовали движение на Крещатике

«Нацкорпус» и аграрии парализовали движение на Крещатике

Участники акции протеста против открытия рынка земли в Украине перекрыли Крещатик. Как выяснили журналисты «Фразы», представители «Национального корпуса» и аграрии выстроились колоннами, перекрыв проезжую часть возле Центрального универмага в сторону Европейской площади.

Как сообщает УНН, протестующие держат в руках плакаты с лозунгами «Нет продаже земли», «Нет уничтожению села», «Продадим землю — продадим будущее», а также флаги «Национального корпуса».

Таким образом движение в самом центре столицы оказалось полностью парализовано в обе стороны. Протестующие пропускают только кареты «скорой помощи».

Активисты пообещали не уходить из места, пока не будут выполнены их требования — снятие с рассмотрения законопроекта об открытом рынке земли.

В свою очередь, спикер «Нацкорпуса» Александр Алферов заявил в комментарии InfoResist, что «перекрытие проводится с помощью постоянного прохождения зебры». «Начались спекуляции вокруг закона про землю в самом аграрном комитете, который вроде бы начал ускоренно рассматривать правки... Видимо, что все идет второпях для того, чтобы таки принять закон про землю во втором чтении еще до завершения этого года. Мы, конечно же, поддерживаем аграриев и говорим, что этого нельзя допустить», — попытался сформулировать позицию протестующих Алферов.

Видео с места событий публикуют «Комментарии» на своей странице в Facebook. А также «Укринформ» на своем канале в YouTube.

 

Как сообщала «Фраза», 17 декабря 2019 года в Киеве возле Верховной Рады Украины произошла потасовка между правоохранителями и участниками акции протеста против введения рынка земли.

В конечном итоге сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии Украины очистили ул. Грушевского от палаток и задержали наиболее активных участников.

Тэги: общество, экономика, Крещатик, рынок земли, Национальный корпус, новости Украины

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