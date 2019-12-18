СМИ узнали кое-что странное о компьютерных вкусах Путина

Оказалось, что президент РФ Владимир Путин использует Microsoft Windows XP. Как выяснили журналисты «Фразы», это разузнали корреспонденты издания The Guardian, которые изучили официальные фотографии из Кремля и резиденции Ново-Огарево.

Отмечается, что это устаревшая операционная система.

На двух компьютерах установлены фоновые изображения кремлевских башен.

Сообщается, что «Microsoft прекратила выпускать регулярные обновления безопасности для Windows XP и Office 2003 в апреле 2014 года».

Также Владимиру Путину посоветовали перейти на более новую версию Microsoft 10, так как компания официально предупреждает, что компьютеры с Windows XP уязвимы для угроз безопасности и вирусов.

Как писала «Фраза», Путин сделал Зеленскому пикантный комплимент.

Ранее похороны экс-мэра Москвы Юрия Лужкова породили большую загадку.