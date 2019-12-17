Популярная украинская певица угодила в ДТП, возвращаясь домой с концерта

Звезда украинской эстрады Ирина Федишин попала в ДТП во время возвращения домой после концерта. Как выяснили журналисты «Фразы», в ее автомобиль врезался микроавтобус с пассажирами.

Как написала Федишин на своей странице в Facebook, авария случилась в ночь с 15 на 16 декабря.

По ее словам, микроавтобус по непонятной причине пересек сплошную полосу дорожной разметки, вследствие чего и произошло столкновение.

К счастью, обошлось без жертв, хотя несколько человек получили травмы и были доставлены в больницу.

«Слава Богу, все живы и здоровы», ‒ резюмировала певица.

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