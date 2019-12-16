В Киеве презентовали новые книги об афонских старцах-выходцах из Украины

В столичной галерее-ризнице «Чудотворные иконы Афона» презентовали новые книги об афонских старцах-выходцах из Украины. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, это книги «Старец Аникита: духовный путь святости» и «Афонский старец из Закарпатья. Иеросхимонах Аввакум (Вакаров) и его время (1899–1972)».

Как сообщает «Фома в Украине», оба издания написал директор Международного института афонского наследия, историк Сергей Шумило. Вторую — в соавторстве с ещё тремя исследователями.

КНЯЗЬ-ИНОК

«Всё XVIII столетие основанный при поддержке киевских князей, древний русский на Афоне Пантелеимонов монастырь был занят греками. Именно старец Аникита (Ширинский-Шихматов), приехав на Святую Гору, первым сумел договориться о разрешении принятия в обитель славянских монахов (преимущественно это были украинцы), и с тех пор монастырь стал постепенно возрождаться как русский», — рассказал историк.

Будущий иеросхимонах Аникита происходил из княжеского рода Ширинских-Шихматовых, родился на Смоленщине. Получив блестящее образование, он мог построить успешную карьеру, но однажды князь оставляет всё и начинает ездить по монастырям. Посетив Киево-Печерскую Лавру, решает принять постриг, что и делает в Свято-Юрьевом монастыре в Новгороде.

Спустя несколько лет он предпринимает паломничество по святым местам Украины и России, намереваясь в конце концов побывать на Святой Земле и Афоне. Около полугода живёт в Успенском монастыре в Одессе, где составляет службу и акафист святителю Митрофану Воронежскому. Также ему принадлежит первое подробное житие этого святого.

За время пребывания отца Аникиты в их городе «одесситы очень полюбили старца, так что послушать его проповеди приходили сотни людей». «Они очень хотели, чтобы старец остался в Одессе навсегда», — отметил Сергей Шумило. Но в 1830-е отец Аникита отправляется на Афон. Здесь благодаря ему началось возрождение Пантелеимоновой обители и Ильинского скита, где старец построил храм в честь святого Митрофана. Позже отец Аникита в сопровождении преподобного Арсения Святогорского1 посетил Святую Землю и вернулся на Афон, чтобы остаться там навсегда. Но спустя какое-то время Синод назначил его настоятелем русской посольской церкви в Афинах.

В этом городе, спустя год после назначения, старец почил. Произошло это в 1837-м. «Согласно воспоминаниям очевидцев, сотни людей стояли в очереди, чтобы попрощаться с ним. Греки очень любили старца, и, хотя отец Аникита завещал похоронить его на Святой Горе, с почётом погребли его в Афинах. Спустя год, по настоянию родственников, подвижник был перезахоронен в Ильинском скиту на Афоне», — рассказал историк. В 1848 г. мощи старца обрели, и до 1990-х они были открыты для всеобщего поклонения. Затем около 20-ти лет святыня считалась утерянной. В 2017-м украинским исследователям удалось её отыскать.

Как рассказал Сергей Шумило, отец Аникита известен и как поэт. Его творчество ценили И. Крылов, император Николай I, немного критиковал А. Пушкин. Духовная поэзия князя-инока, как и житие святителя Митрофана и заметки старца «Путешествие по святым местам Востока», также вошла в издание.

ЗАКАРПАТЕЦ-АФОНИТ

Схиархимандрит Аввакум (Вакаров), которому посвящена вторая книга, — уроженец Закарпатья, духовный сын преподобного Силуана Афонского2, один из тех, благодаря кому святогорский Пантелеимонов монастырь сохранился в ведении славян в ХХ веке, когда нависла угроза занятия обители греками.

По словам Сергея Шумило, ранее об этом подвижнике не было написано даже научной статьи.

«Когда ко мне на Афоне обратились с просьбой взяться за эту работу, я хотел отказаться, потому что одно дело составить житие на основе написанных ранее материалов, другое — когда о подвижнике вообще ничего не известно. Нужно было найти по архивам огромное количество документов, проанализировать сотни материалов, в том числе ранее не известных. Сначала я начал работать над книгой один, потом понял, что не справлюсь и за несколько лет, и привлёк своих коллег-специалистов — это Михаил Шкаровский, Павел Гайденко и Юрий Данилец. Вчетвером мы смогли закончить эту работу», — поделился исследователь.

При написании уникальной книги, занявшем около 2 лет, были использованы документы из архивов афонского Пантелеимонова монастыря, Священного Кинота Афона, архивов Украины, Болгарии, Венгрии, Германии, России, Словакии, США и Чехии. В результате удалось составить житие старца, а также описать историю Афона и Пантелеимонова монастыря с 1920-х по 1970-е годы и подробную историю Православия на Закарпатье в начале ХХ века.

Как рассказал Сергей Шумило, из-за произошедшей в 1917 г. в Российской империи революции и появления «железного занавеса» в святогорский Пантелеимонов монастырь перестали прибывать новые монахи. В 1920-е в нём подвизалось около 1000 иноков, но все — уже старцы. Монастырь рисковал со временем опустеть, и тогда перешёл бы в ведение греков. Благодаря же тому, что Закарпатье не вошло в состав СССР, в 1920–1930-е гг. на Афон отправились около 40-ка молодых закарпатцев, которые пополнили братию Пантелеимоновой обители. «К 1960-м они остались единственными иноками в этом монастыре», — сообщил историк. Это спасло монастырь от опустения.

Сам будущий старец Аввакум принял Православие во времена, когда в его родных краях начались гонения на православных (одного из его родственников даже убили за веру). На Афон он отправился по благословению преподобного Алексия (Кабалюка) в 1926 г. Приехав как паломник, молодой человек остаётся там навсегда.

Всего отец Аввакум провёл на Святой Горе 46 лет, из них более 10-ти был учеником преподобного Силуана, последние 13-ть — антипросопом при Священном Киноте Афона (то есть членом «правительства» Афонской монашеской республики).

Последние годы жизни подвижник тяжело болел — у него был рак. Несмотря на болезнь и сопровождавщие её страдания, он продолжал служить, участвовать в заседаниях Кинота, при этом говорил: «На меня возложили послушание, я не могу его нарушить». Почил старец в 1972 году.

«Старец Аввакум был человеком очень скромным, он никогда не стремился ни к каким высоким должностям, — продолжил Сергей Шумило. — Настоящий подвижник, исихаст (он научился непрестанной Иисусовой молитве у святого Силуана), отец Аввакум старался никогда не выказывать, кем он является». На общих снимках членов Кинота старец всегда стоит в заднем ряду.

Взяв за основу эти фотографии из архива Священного Кинота Афона, в Киево-Печерской Лавре написали его портрет, который и помещён на обложку книги. Такие же портреты после выхода издания раздавали прихожанам в Лавре.

«Одна онкобольная женщина, узнав, что старец тоже болел раком, стала молиться ему. Буквально позавчера мне прислали её письменное свидетельство о том, что врачи констатируют неожиданные положительные изменения в её состоянии», — поделился Сергей Шумило.

«Как человек, который сам страдал от этой болезни, подвижник, вероятно — мы ещё не знаем — является небесным заступником, который помогает в молитвах о преодолении рака», — добавил он.

***

Завершилась презентация ответами автора на вопросы аудитории. В частности, историк рассказал, что сейчас представители Международного института афонского наследия продолжают исследовать найденный в 2018 г. в архиве одного из святогорских монастырей помянник XVII–XVIII вв. Документ содержит имена не только самих ктиторов — в основном гетманов и представителей казацкой старшины, — но и их родственников. Последнее делает его уникальным источником ранее не известных учёным сведений. «В нём перечислены сотни родов. Мы сейчас ведём работу над тем, чтобы обобщить сведения и составить генеалогические справки по каждому из них, чтобы в дальнейшем издать этот помянник с комментариями», — сказал Сергей Шумило.

1. Преподобный Арсений (Митрофанов) — архимандрит Свято-Успенского Святогорского монастыря (ныне Лавра) с 1844 по 1859 гг.

2. Преподобный Силуан Афонский (в миру — Семен Иванович Антонов) родился в 1866 году в крестьянской семье. По настоянию отца поступил на военную службу. После окончания службы в 1892 году отправился на Святую Гору Афон и вступил в число братии Свято-Пантелеимонова монастыря.

С самого начала послушничества стяжал дар молитвы. Первым послушанием брата Симеона стала работа на мельнице. Именно здесь, в Свято-Ильинском храме, что на жерновах, с ним произошло событие, изменившее всю его жизнь. Во время уединенной молитвы в храме пред ликом Спасителя святой Силуан сподобился узреть Самого Господа. Это было не просто визуальное наблюдение, но чудо Богоявления, в котором таинственно открылось познание Бога, троичного в Лицах. Это произошло через полгода после поступления послушника Симеона в монастырь.

Спустя четыре года после прихода в обитель принял постриг с именем Силуан. В 1911 году принял схиму с тем же именем. Скончался старец в 1939 году.

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