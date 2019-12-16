В Сумах напали на «слугу народа»

В Сумах напали на народного депутата от «Слуги народа» Михаила Ананченко. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел накануне в воскресенье, 15 декабря.

Об этом у себя в «Фейсбуке» сообщил сам парламентарий.

Он поведал: «На меня возле подъезда напали двое молодчиков в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе».

Уже известно, что по факту нападения на «слугу народа» возбуждено уголовное дело по статье о насилии в отношении народного депутата Украины (ч.2 ст.346 УК Украины).

Как писала «Фраза», помощница «слуги народа» стала жертвой грабителей.

Ранее в Раде произошел знатный «махач» между «слугой народа» и «свободовцами».