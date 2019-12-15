«Секс на новом матрасе». Депутата от «Слуги народа» поймали на интимной переписке

В пятницу, 13 декабря, во время утренней сессии Верховной Рады депутата от «Слуги народа» Галину Третьякову «спалили» на переписке сексуального характера. Как выяснили журналисты «Фразы», народная избранница умудрилась опозориться во время обсуждения законопроекта об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Как пишет «Информатор», Третьякова, суда по всему, вела пикантную переписку со своим супругом ‒ Сергеем Поповым, который сообщил о скорой доставке заказанного матраса.

Сообщается, что эта новость вызвала в женщине целую бурю положительных эмоций, о чем она и написала своему спутнику жизни.

«Урааааааааа. Люблю тебя еще сильнее за матрац. Секс на новому матраце. Урааааа», ‒ написала Галина Третьякова.

Как писала «Фраза», «слуга народа» Яременко рассказал пранкеру о переписке с проституткой.

Ранее на интимной переписке во время заседания парламента попалась «слуга народа» Елена Криворучкина.