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На Закарпатье «евробляха» на скорости влетела в остановку – есть жертвы

На Закарпатье «евробляха» на скорости влетела в остановку – есть жертвы

В субботу ночью, 14 декабря, в Иршавском районе Закарпатья произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в селе Луково Volkswagen Passat на иностранных номерах протаранил автобусную остановку.

Как передает пресс-служба областной полиции, легковушка знаительно превысила допустимую скорость, из-за этого на повороте ее вынесло за пределы проезжей части, где и произошло фатальное столкновение.

Сообщается, что в результате ДТП погибла 17-летняя жительница села Бронька, а 20-летний парень из села Белки «загремел» в больницу.

К счастью, в момент столкновения на остановке никого не было.

По словам молодого человека, именно погибшая девушка управляла «евробляхой», т. к. сам он был пьян и не мог позволить себе сесть за руль в таком состоянии.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту ДТП со смертельным исходом открыто уголовное производство.

Как писала «Фраза», в Одессе «евробляхер» задавил сразу троих нацгвардейцев.

Ранее лихач на «евробляхе» стал виновником смертельного ДТП в Киеве.

Тэги: ДТП, жертвы, общество, авария, происшествие, столкновение, Закарпатье, регионы, село, Volkswagen, остановка, евробляха, новости Украины, Закарпатская область

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