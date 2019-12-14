В Киеве трагически погибла 30-летняя женщина – без матери остался маленький ребенок

В субботу ночью, 14 декабря, на Александровской Слободке в Киеве случилось трагическое происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там из окна многоэтажного дома, расположенного на проспекте Валерия Лобановского, выпрыгнула 30-летняя женщина.

Как передает «Информатор», подоспевшие на вызов правоохранители установили, что погибшая проживала в квартире на 10 этаже вместе со своей семьей. Именно из окна своей квартиры она и выпрыгнула.

Сообщается, что у погибшей остался маленький ребенок.

На месте трагедии работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа. По какой причине молодая женщина решилась на столь отчаянный поступок — будет выяснять следствие.

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