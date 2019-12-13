В центре Киева горел ресторан

В четверг вечером, 12 декабря, в центре Киева произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Бассейная, 1/2 загорелся ресторан Mimosa.

Как передает «Информатор», подоспевшие спасатели установили, что возгорание произошло на кухне заведения.

Сообщается, что посетителей ресторана эвакуировали еще до прибытия пожарных, так как в момент случившегося Mimosa еще работал.

Отмечается, что с пожар на площади 40 квадратных метров бойцы ГСЧС ликвидировали приблизительно за час.

В результате возгорания повреждена мебель, закопчены стены и потолок ресторана. К счастью, никто из людей не пострадал.

На месте инцидента также работали правоохранители и эксперты. Причины возгорания устанавливается.

Как писала «Фраза», на пожаре в киевском детском саду погиб человек.

Ранее сообщалось, что на Одесщине массово закрывают школы из-за пожара в колледже.