Неизвестные испортили другу Зеленского крутой спорткар

Неизвестные испортили дорогой спорткар фитнес тренеру, блогеру и другу президента Украины Владимира Зеленского Валерию Бабичу. Как выяснили журналисты «Фразы», по его мнению, так недоброжелатели ему мстят за его дружбу с президентом.

Автомобиль Бабича Dodge Charger SRT-8, раскрашенный в цвета команды Зеленского, злоумышленники облили красной краской и, зачеркнув слово «Зе», написали оскорбление.

Комментируя происшествие, Бабич отметил, что это-то чья-то месть за его дружбу с Зеленским и поддержку гаранта.

Ранее «Фраза» сообщала, что бывший участник студии «95 квартал» Денис Манжосов ответил на вопрос телеведущего Матвея Ганапольского о возможной наркозависимости Владимира Зеленского.