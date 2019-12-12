В Киеве пес на прогулке принес своей хозяйке кусок хлеба с дорогущим кольцом внутри

Невероятный случай произошел накануне, 11 декабря, в Киеве: собака на прогулке принесла своей хозяйке кусок хлеба с дорогим кольцом внутри. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал обладательница находки Жанна Яременко.

«Верну владелице, если предоставит оригинальную бирку к этому изделию, подтвердит размер, вес, чистоту бриллиантов и т. д. Для меня размер великоват. Не собака, а металлоискатель. Или это Святой Николай таки подбросил?» — написала женщина.

Судя по метке на публикации, дорогое кольцо нашли на Харьковском массиве в Киеве. Пес женщины по имени Арчи принес кусок хлеба под ноги хозяйки, начал тыкать в него носом и громко лаять. Женщина удивилась такой реакции своего питомца, ведь пес вообще не ест хлеб. Она подняла кусок, разломила и обнаружила внутри дорогое кольцо.

В ломбарде подтвердили, что в украшении есть бриллианты, сапфиры и белое золото.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине января в Житомирской области в городе Бердичев домашняя овчарка, выйдя ночью погулять, принесла своим хозяевам 7 тысяч долларов.