Американец нашел таинственное послание из прошлого

Мужчина из американского Кейп-Кода (штат Массачусетс) обнаружил послание из прошлого. Как выяснили журналисты «Фразы», он гулял по местному пляжу, где нашел пластиковую бутылку с письмом.

Как сообщают местные СМИ, выяснилось, послание было написано еще тридцать шесть лет назад – 14 мая 1983 года его отправила одиннадцатилетняя девочка Дженни Браун из Джонспорта (штат Мэн). В своем письме девочка оставила адрес и попросила нашедшего бутылку написать ей письмо в ответ.

Американец и его отец попытались разыскать автора письма, оставив сообщение в социальных сетях. Им ответила Кэти Мари Браун, которая заявила, что «девочка из прошлого» это ее сестра, которая продолжает жить в Джонспорте. Ей уже сообщили о «доставке» письма.

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