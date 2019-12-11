В Киеве возле «Дарынка» зафиксированы испарения ртути

На территории заброшенного химзавода «Радикал» зафиксированы испарения ртути. Как выяснили журналисты «Фразы», на разных участках уровень «дыхания» ядовитого металла превышает норму в 4-16 раз.

Как передает пресс-служба Минэнерго, загрязненная территория завода вообще не ограждена и ее должным образом не охраняют.

Отмечается, что рядом с заводом построены два жилых дома и еще одно здание перестраивается под жилое. Здесь же находятся офисные помещения, «Дарынок» и развлекательный центр «Платформа арт-завод».

В министерстве заявили о необходимости закрытия периметра и ограничения доступа людей к площадке бывшего гидролизного цеха.

Что же касается ядовитых испарений, то эту проблему специальные службы начнут решать на следующей неделе.

Как известно, во времена СССР Киевский завод химикатов («Радикал») входил в число ведущих предприятий химической промышленности страны.

Сегодня же территория предприятия больше напоминает могильник опасных веществ. По данным экологов, здесь находится около 200 тыс. т загрязненных строительных конструкций и грунтов.

Как писала «Фраза», в Черкассах произошла крупнейшая утечка ртути.

Ранее сообщалось, что во Львове жители обнаружили посреди двора полкило ртути.