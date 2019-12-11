Под Киевом «герой парковки» открыл огонь по полицейским

В среду, 11 декабря, в городке Яготин Киевской области произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там разъяренный мужчина открыл огонь по правоохранителям из охотничьего ружья.

Как передает пресс-служба областной полиции, конфликт начался из-за неправильно припаркованного автомобиля стрелка, который мешал проезду другим транспортным средствам.

«Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка», — рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что злоумышленник произвел несколько выстрелов, после чего скрылся в собственном дворе.

К счастью, в результате ЧП пострадало лишь полицейское авто, а сами копы остались целы и невредимы.

В настоящее время правоохранители принимают меры к задержанию «героя парковки». В городе введен оперативный план «Гром».

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