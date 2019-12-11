Дом создателя Джеймса Бонда пустили с молотка

На Ямайке продается дом автора серии книг об агенте Джеймсе Бонде. Как выяснили журналисты «Фразы», виллу Яна Флеминга пустят с молотка.

Как пишет издание Daily Mail, писатель приобрел дом в 1946 году.

Отмечается, что роскошная вилла находится на вершине скалы. Тут расположен двухэтажный дом, гостевые коттеджи, патио с выходом в лагуну и сад.

Сейчас тут отель.

Как сообщается, из дома открывается красивый вид на Карибское море и тропические сады. Именно тут Ян Флеминг написал первый роман об агенте 007 «Казино Рояль», который издали в 1952 году.

Стартовая цена виллы составляет 4,75 миллиона долларов.

Как писала «Фраза», в юбилейном фильме агента 007 сыграет чернокожая женщина.