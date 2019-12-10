ДТП под Киевом: военнослужащий сбил детей

В Бориспольском районе Киевской области произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут начальник одного из отделов Национальной гвардии Украины сбил двух детей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Известно, что военный ехал на личном авто Daewoo, однако не справился с управлением и налетел на детей, которые шли по обочине.

Малышей госпитализировали. Сообщается, что они получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения.

В результате ДТП машина перевернулась, врезавшись в бетонный электрический столб, после чего опора упала на автомобиль, из-за чего пострадали два пассажирки в салоне. Их также забрали в больницу.

Уже открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение.

Как писала «Фраза», под Киевом автомобиль сбил детей и перевернулся.