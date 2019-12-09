Во Львовской области произошло кровавое ДТП с двумя автомобилями

Рано утром в понедельник, 9 декабря, в селе Корчин Львовской области произошло страшное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись две машины – Skoda Octavia и ВАЗ-2106.

Как передает местная ГСЧС, в аварии погиб человек – водитель ВАЗ.

Также четыре человека получили в аварии травмы. Их госпитализировали.

Полиция выясняет причины трагедии.

Как писала «Фраза», школьный автобус, перевозивший детей, попал в ДТП на Львовщине.

Ранее на Львовщине иностранец на фуре протаранил сразу две маршрутки с пассажирами – есть жертвы.