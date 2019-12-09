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Под Киевом мужчина напоил и изнасиловал племянницу

Под Киевом мужчина напоил и изнасиловал племянницу

В пятницу, 7 декабря, в отделение полиции Киевской области обратилась мать 14-летней девочки, которая сообщила, что ее дочь насилует родной дядя. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

Женщина не могла защитить своего ребенка, поскольку находилась вдали от дома. Как оказалось, дядя напоил племянницу алкоголем: это через окно увидел брат девочки, находившийся во дворе, который и позвонил матери.

В данный момент преступник задержан и находится в изоляторе временного содержания. Следователи готовят ему подозрение, ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Как сообщала «Фраза», в конце мая 2019 г сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который совершал развратные действия по отношению к маленькому сыну своей сожительницы.

В июле в Одессе 44-летний мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу.

В сентябре 2019 года в Купянском районе Харьковской области 31-летний мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу.

В ноябре в Харьковской области полиция задержала педофила, который совершал развратные действия в отношении своей семилетней племянницы.

Напомним, 11 июля 2019 года депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект № 6449, которым предусматривается химическая кастрация лиц, признанных виновными в насильственных действиях над детьми.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский наложил на него вето.

Тэги: Киев, изнасилование, общество, педофил, Киевская область, новости Украины

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