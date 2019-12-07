В Киеве возле станции метро прогремел взрыв

В пятницу вечером, 6 декабря, в Голосеевском районе столицы прозошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Демеевской легковой автомобиль наехал на взрывное устройство, вследствие чего произошел взрыв.

Как передает «Информатор», звонок о том, что неподалеку от станции метро «Голосеевская» взорвался легковой автомобиль, поступил в полицию около 19-00.

Сообщается, что подоспевших к месту инцидента правоохранителей встретил водитель Honda, который рассказал, что взрыв под автомобилем прогремел в тот момент, когда он сдавал назад, паркуясь у дома.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Автомобиль также «отделался» лишь спущенным колесом.

По предварительным данным, взрывное устройство, на которое наехала Honda, было без поражающих элементов. Судя по всему, владельца автомобиля хотели просто припугнуть.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Детали инцидента выясняются.

Как писала «Фраза», в Харькове взорвали автомобиль с человеком внутри.

Ранее сообщалось, что в Киеве байкер взорвал Mercedes с людьми.